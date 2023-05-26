GM и SAIC выводят на рынок кроссовер в стиле Jimny по цене Нивы

Новый электрический паркетник предложен всего в двух комплектациях, зато за доплату предусмотрено множество аксессуаров.

© Колеса.ру / Baojun

Маленький электрокросс совместное предприятие концернов General Motors и SAIC анонсировало еще в прошлом году, но публичный показ провели в Китае лишь неделю назад. Напомним, изначально паркетник был заявлен в качестве модели некоего совершенно нового бренда, однако в итоге его решили выпускать под маркой Baojun (входит в состав СП). Англоязычное название товарной «трехдверки» — Yep, локальное – Yueye. И вот теперь в Поднебесной опубликован точный прайс-лист и дан старт продажам. К слову, кросс стал первой серийной моделью Baojun с обновленной эмблемой.

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Внешность сделали в стиле рамных внедорожников Suzuki Jimny и Ford Bronco, но на деле перед нами – ситикар с несущим кузовом. Как бы то ни было, у Baojun Yep «заквадраченный» кузов, массивные бамперы и распашная задняя дверь, фары слились с плашкой, имитирующей радиаторную решетку, а на крыше установили полноценные рейлинги.

Есть еще одна особая фишка: на корме красуется элемент, напоминающий часы с ремешком, его производитель так и называет – Car-watch. Так вот вместо пластиковой заглушки за доплату предусмотрен экран, на который можно выводить анимацию или графику. Да и вообще у Yep разнообразная программа персонализации – есть множество различных аксессуаров (накладки, наклейки и прочее).

Длина электрокара равна 3381 мм, ширина – 1685 мм, высота – 1721 мм, колесная база – 2110 мм. Yep имеет четырехместный салон, а вот нормального багажника кросс фактически лишен – для перевозки чего-либо придется складывать спинку заднего дивана. Впрочем, небольшой отсек есть еще спереди.

Baojun Yep оснащен единственным электромотором мощностью 68 л.с. (140 Нм), он расположен на задней оси. Батарея тоже одна – емкостью 28,1 кВт*ч, запас хода – 303 км по китайскому циклу CLTC. Максимальная скорость – 100 км/ч.

Baojun Yep

Паркетник предложен в двух комплектациях. «В базе» есть 15-дюймовые колеса, табло (объединенные экраны приборки и мультимедиа системы, каждый диагональю 10,25 дюйма), камера заднего вида, пара подушек безопасности, климат-контроль и круиз-контроль. Более дорогой версии положены адаптивный «круиз», камеры кругового обзора, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

По цене Baojun Yep в целом сопоставим с нашей классической Нивой: базовый электрокар стоит 79 800 юаней, что эквивалентно примерно 900 000 рублей по актуальному курсу; второе исполнение оценили в 89 800 юаней – это около 1 010 000 рублей. Об экспорте марка Baojun пока не заявляла.