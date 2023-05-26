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FT: Tesla предоставит машинам Ford свои зарядные станции

Владельцы электромобилей компании Ford получат доступ к 12 тыс. станций быстрой зарядки производителя автомобилей Tesla. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times.

Tesla предоставит машинам Ford свои зарядные станции
© Tesla

Сделка компаний удвоит количество станций быстрой зарядки для электромобилей компании Ford в США и Канаде. Водители смогут подключать свои машины к зарядным устройствам благодаря специальному адаптеру. В 2025 году в продаже появится новое поколение моделей Ford с тем же разъемом, что и у машин Tesla, сообщает издание.

Руководство компании Ford таким образом пытается уменьшить опасения клиентов, связанные с невозможностью дальних путешествий из-за вероятности "заглохнуть вдали от станции".

Ранее Tesla уже планировала предоставить свою сеть из 45 тыс. зарядных устройств для всех моделей электромобилей к концу 2024 года по настоянию Белого дома, пишет Financial Times. По словам главы компании Илона Маска, он не хочет, чтобы сеть зарядных устройств Tesla "была похожа на огороженный сад".

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