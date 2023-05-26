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Китайские машины чаще всего доукомплектовывают защитными сетками и ковриками

Самыми распространенными у россиян опциями дополнительного оснащения китайских автомобилей стали защитные сетки на бампер, защита поддона картера и трансмиссии, рассказал «Газете.Ru» директор бренда «Авилон Changan» Илья Петров.

Названо самое популярное оборудование, которое заказывают на китайские машины
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По его словам, также высокой популярностью пользуются резиновые и ворсовые коврики в салон и багажное отделение, сигнализации (в том числе спутниковые с автозапуском) и тонировка стекол.

«Из дорогих опций мы предлагаем выдвижные пороги, оклейку автомобилей защитной или цветной пленками, а также индивидуализацию (перешив) салона под пожелания клиентов», — отметил собеседник.

При покупке китайского автомобиля россияне часто приобретают у дилеров брызговики, дефлекторы окон и омыватели камеры заднего вида, а также заказывают антикоррозионную и антигравийную обработку днища и арок, поделился руководитель отдела продаж «АвтоСпецЦентр Химки» (бренды Chery и Exeed) Сергей Бояркин. Он отметил, что самыми дорогостоящими опциями от дилера являются «антихром» кузовных элементов, оклейка полиуретановой пленкой и установка тюнинг-комплектов компании Khann.

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