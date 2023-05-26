Названо самое популярное оборудование, которое заказывают на китайские машины

Самыми распространенными у россиян опциями дополнительного оснащения китайских автомобилей стали защитные сетки на бампер, защита поддона картера и трансмиссии, рассказал «Газете.Ru» директор бренда «Авилон Changan» Илья Петров.

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По его словам, также высокой популярностью пользуются резиновые и ворсовые коврики в салон и багажное отделение, сигнализации (в том числе спутниковые с автозапуском) и тонировка стекол.

«Из дорогих опций мы предлагаем выдвижные пороги, оклейку автомобилей защитной или цветной пленками, а также индивидуализацию (перешив) салона под пожелания клиентов», — отметил собеседник.