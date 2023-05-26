В России наладили поставки автомобилей Honda из Китая
У дилеров Honda в России появился широкий ассортимент автомобилей, ввезенных из Китая. Их поставки наладила российская компания «Мотор-Плейс», сообщает «Авторевю».
По его данным, в автосалонах Honda есть в наличии кроссоверы Vezel, CR-V, ZR-V, UR-V, а также минивэны Odyssey, седаны Accord и Civic. Автомобили с околонулевым пробегом продаются по программе Honda Approved, в рамках которой реализуются подержанные машины, утверждает издание.
Кроме того, планируется заняться русификацией интерфейса поставляемых машин, на них предоставляется гарантия на 3 года или 100 тыс. км пробега. Также в рамках параллельного импорта планируется наладить оптовые поставки запчастей и расходных материалов.