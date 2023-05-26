В России наладили поставки автомобилей Honda из Китая

У дилеров Honda в России появился широкий ассортимент автомобилей, ввезенных из Китая. Их поставки наладила российская компания «Мотор-Плейс», сообщает «Авторевю».

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По его данным, в автосалонах Honda есть в наличии кроссоверы Vezel, CR-V, ZR-V, UR-V, а также минивэны Odyssey, седаны Accord и Civic. Автомобили с околонулевым пробегом продаются по программе Honda Approved, в рамках которой реализуются подержанные машины, утверждает издание.