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В России наладили поставки автомобилей Honda из Китая

У дилеров Honda в России появился широкий ассортимент автомобилей, ввезенных из Китая. Их поставки наладила российская компания «Мотор-Плейс», сообщает «Авторевю».

В России наладили поставки автомобилей Honda из Китая
© Honda

По его данным, в автосалонах Honda есть в наличии кроссоверы Vezel, CR-V, ZR-V, UR-V, а также минивэны Odyssey, седаны Accord и Civic. Автомобили с околонулевым пробегом продаются по программе Honda Approved, в рамках которой реализуются подержанные машины, утверждает издание.

Кроме того, планируется заняться русификацией интерфейса поставляемых машин, на них предоставляется гарантия на 3 года или 100 тыс. км пробега. Также в рамках параллельного импорта планируется наладить оптовые поставки запчастей и расходных материалов.

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