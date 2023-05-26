Kia готовит к производству пикап, соразмерный Toyota Hilux и Ford Ranger
Австралийское подразделение Kia подтвердило, что компания разрабатывает пикап, который поступит в продажу в 2025 году. Об этом сообщает издание Which Car?
«Kia в настоящее время разрабатывает будущую модель пикапа, которая будет очень функциональной и подходящей для этой цели. Дополнительные детали будут подтверждены в установленном порядке», — приводит издание слова представителя Kia Australia.
Ранее Kia сообщила о будущем пикапе с условным обозначением TK своим дилерам, уточняет Car Expert.
По его данным, в основе машины лежит рама лестничного типа, предусмотрен дизельный двигатель. Автомобиль выступит в среднеразмерном сегменте и будет конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger.