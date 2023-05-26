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Kia готовит к производству пикап, соразмерный Toyota Hilux и Ford Ranger

Австралийское подразделение Kia подтвердило, что компания разрабатывает пикап, который поступит в продажу в 2025 году. Об этом сообщает издание Which Car?

Kia готовит к производству пикап, соразмерный Toyota Hilux и Ford Ranger
© Carexpert.com

«Kia в настоящее время разрабатывает будущую модель пикапа, которая будет очень функциональной и подходящей для этой цели. Дополнительные детали будут подтверждены в установленном порядке», — приводит издание слова представителя Kia Australia.

Ранее Kia сообщила о будущем пикапе с условным обозначением TK своим дилерам, уточняет Car Expert.

По его данным, в основе машины лежит рама лестничного типа, предусмотрен дизельный двигатель. Автомобиль выступит в среднеразмерном сегменте и будет конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger.

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