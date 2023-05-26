Секретные данные об автопилоте Tesla оказались в сети

Источники в компании Tesla опубликовали секретные данные, касающиеся проблем системы автопилота. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

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По словам главного редактора сетевого медиа Себастьяна Маттеса, информацию им прислали несколько источников, работающих в Tesla. Архив размером 100 гигабайт содержит тысячи отчетов о проблемах, с которыми сталкивались владельцы электрокаров бренда в процессе работы автопилота. В документе оказалась информация о 2400 проблемах, касающихся произвольного разгона автомобиля, и 1500 отчетов о произвольном торможении.

Инсайдеры рассказали, что данные собирались с начала 2015-го по март 2022 года. В ряде случаев подозрительное поведение автопилота не приводило к ДТП, в других ситуациях автомобили «оказывались в кювете, врезались в стены или другие машины». По словам источников, посвященный проблемам документ является внутренним и описывает, как сотрудники поддержки клиентов должны реагировать на проблемы.

Так, в одной из глав говорится, что заключение о той или иной проблеме запрещается раскрывать, копировать и дословно передавать — даже владельцам электромобилей, которые оказались в ДТП по вине автопилота.

«Информация должна быть передана клиенту только устно», — отмечается в сообщении.

Журналисты Handelsblatt обратились в Tesla за комментарием, но в ответ получили требование удалить «украденные у компании данные» со своего сайта.