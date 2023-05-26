В Германии начинает работу конфигуратор BMW XM Label Red

BMW представила XM Label Red больше месяца назад, но до сих пор супер-внедорожник появлялся только в индивидуальном цвете Frozen Carbon Black metallic в рамках специального выпуска, ограниченного 500 экземплярами по всему миру.

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К счастью, немецкий конфигуратор был обновлен, теперь в него включена не только новая 5-я серия G60, но и самый мощный серийный автомобиль автопроизводителя за всю историю. XM Label Red продается дома в Германии по цене от 203 000 евро.

Несмотря на высокую стоимость, общую сумму можно увеличить при помощи дополнительных опций. XM Label Red стоит 218 120 евро с учетом всех галочек в списке опций. Технически, можно укомплектовать автомобиль и на 220 000 евро. В конфигураторе представлен внедорожник только в бесплатной версии M Brooklyn Grey metallic, но, можно выбрать цвет из доступной палитры: Urban Green, Petrol Mica, Anglesey Green и Sepia. 738-сильный XM Label Red оснащен 23ʺ колесными дисками с черными и темно-золотыми вставками, а также отделкой Shadowline.

Несмотря на то, что это модель M, BMW по-прежнему взимает дополнительные 2450 евро за пакет M Driver's, чтобы ослабить ограничитель максимальной скорости и позволить электрифицированному внедорожнику развивать скорость до 290 км/ч. Красные или синие тормозные суппорты стоят еще 500 евро, а профессиональный помощник водителя - 2750 евро.