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Определены самые востребованные у россиян марки новых автомобилей

Самые востребованные у россиян в мае марки новых авто определил популярный сервис объявлений.

Определены самые востребованные у россиян марки новых автомобилей
© Коммерсантъ

Самой популярной новой машиной стала отечественная Lada. На втором месте в рейтинге расположился Haval, а на третьем — Kia. Кроме того, востребованными в России оказались автомобили Chery и Geely.

По статистике, средняя цена нового автомобиля составила 2,92 тысячи рублей.

Ранее пользователи сети отреагировали на заявленную цену автомобиля Lada Vesta NG.

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