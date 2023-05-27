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Подросткам в Чите могут запретить кататься на электросамокатах

Подросткам в Чите, не достигшим определённого возраста, могут запретить кататься на электросамокатах – предложение по ограничению возраста планируется обсудить с властями города и края. Об этом корреспонденту ZAB.RU сообщил депутат Гордумы Артём Меняйло.

Подросткам в Чите могут запретить кататься на электросамокатах
© ZAB.RU

Как пояснил депутат, в настоящее время передвигаться на электросамокате могут подростки, достигшие 14 лет.

«Ограничение возраста – один из вариантов предложений, потому что 14-летние подростки – это всё ещё дети и относиться к дороге серьёзно они не могут. У них, я думаю, ещё не сформировался страх за самих себя. Допустим, если увеличить возраст до 16 лет, но подросток всё равно ещё несовершеннолетний и водительского удостоверения у него нет. Если у нас, например, мотоциклистам необходимо водительское удостоверение, то почему водители электросамокатов могут без них кататься?», - сказал Меняйло.

Он добавил, что подростки, которые пользуются электросамокатами, должны иметь базовые навыки вождения, знать правила дорожного движения и дорожного поведения.

Ранее депутаты Гордумы Читы предложили устроить созыв краевых и городских властей для обсуждения введения дополнительных ограничений на движение электросамокатов.

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