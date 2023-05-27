Подросткам в Чите могут запретить кататься на электросамокатах

«Ограничение возраста – один из вариантов предложений, потому что 14-летние подростки – это всё ещё дети и относиться к дороге серьёзно они не могут. У них, я думаю, ещё не сформировался страх за самих себя. Допустим, если увеличить возраст до 16 лет, но подросток всё равно ещё несовершеннолетний и водительского удостоверения у него нет. Если у нас, например, мотоциклистам необходимо водительское удостоверение, то почему водители электросамокатов могут без них кататься?», - сказал Меняйло.