В Россию могут прекратить поставки более 100 наименований запчастей для машин

Поставки более 100 наименований запчастей для машин в РФ могут прекратиться с 1 сентября
С 1 сентября 2023 года в России может прекратиться параллельный импорт запчастей для автомобилей, если не продлить действие их сертификатов соответствия. Об этом говорится в обращении Союза автосервисов и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.
— В ближайшие месяцы заканчиваются временные условия работы с сертификатами, что неминуемо приведет к остановке работы параллельного импорта в отношении автомобильных запасных частей, — говорится в обращении.
Член правления Союза автосервисов Илья Плисов подчеркнул, что без продления действия сертификатов может произойти «таможенный коллапс».
— Если не будет принято решение о продлении необходимой документации или ином методе ввоза, не менее 100 торговых марок встанут на таможне, — цитирует его «Известия».
В начале апреля директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что стоимость автозапчастей в России к концу 2023 года может снизиться на 5–10 процентов по отношению к началу марта этого же года. По ее словам, российский рынок производителей и поставщиков быстро отреагировал на запрос, возникший в стране.
Действительно ли в России наблюдаются проблемы с запчастями и как автомобилисты могут найти нужную деталь, «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков.