В Россию могут прекратить поставки более 100 наименований запчастей для машин

С 1 сентября 2023 года в России может прекратиться параллельный импорт запчастей для автомобилей, если не продлить действие их сертификатов соответствия. Об этом говорится в обращении Союза автосервисов и ассоциации «Российские автомобильные дилеры» к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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— В ближайшие месяцы заканчиваются временные условия работы с сертификатами, что неминуемо приведет к остановке работы параллельного импорта в отношении автомобильных запасных частей, — говорится в обращении.

Член правления Союза автосервисов Илья Плисов подчеркнул, что без продления действия сертификатов может произойти «таможенный коллапс».

— Если не будет принято решение о продлении необходимой документации или ином методе ввоза, не менее 100 торговых марок встанут на таможне, — цитирует его «Известия».

В начале апреля директор международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова заявила, что стоимость автозапчастей в России к концу 2023 года может снизиться на 5–10 процентов по отношению к началу марта этого же года. По ее словам, российский рынок производителей и поставщиков быстро отреагировал на запрос, возникший в стране.