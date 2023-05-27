Bentley выпустит спецверсии с эксклюзивной курткой в комплекте

Британская компания Bentley выпустит специальные версии моделей с эксклюзивной курткой. Марка регулярно выпускает лимитированные версии своих машин, отличающиеся особым оформлением и оснащением. В нынешнем году фирма подготовила кроссовер Bentayga Extended Wheelbase и кабриолет Continental GTC в эксклюзивном исполнении Huntsman Edition. Над обеими моделями помимо специалистов придворного ателье Mulliner поработал дилерский центр Jack Barclay Bentley и ателье Huntsman с легендарной лондонской улицы Сэвил-Роу.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Huntsman разработало особый вариант отделки салона, который был реализован в Mulliner. Отличительной чертой новинок стала угольно-чёрная ткань с четырёхконечной звездой Huntsman и вышивка крестиком в виде сот в интерьере. Логотип ателье и фирменный паттерн с литерой «H» вышиты на подголовниках кресел и размещены на табличках порогов, а футляр для ключей декорирован твидом и украшен логотипом Huntsman.

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Bentayga EWB Huntsman Edition создана на базе комплектации Azure и отличается цветом кузова Burgundy, хромированным декором, 22-дюймовыми колёсами с десятью спицами, окрашенными в цвет кузова, а также шильдиками с обозначением модификации на кузове. Салон сочетает в себе шпон Piano Damson, твид Huntsman и кожу Damson и Portland — твидом отделаны рычаг переключения передач, дверные карманы, места для хранения вещей и ручки в салоне, а также подушки для задних сидений от Mulliner.

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Кроме того, оснащение модели включает в себя комфортные кресла Airline Seat Specification со множеством регулировок. Continental GTC Speed Huntsman Edition выполнен в светло-сером матовом цвете кузова с контрастным чёрным декором опционального пакета Blackline и глянцево-чёрными 22-дюймовыми колёсами с десятью спицами.

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