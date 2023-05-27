Polestar показал электрическую лодку на подводных крыльях

Шведская компания Polestar показала электрический катер на подводных крыльях. Летом 2022 года автомобильный бренд Polestar и производитель электрических катеров Candela объявили о начале сотрудничества. В рамках анонсированного партнёрства шведский автопроизводитель стал поставщиком аккумуляторов для шведской же фирмы по выпуску электрических катеров на подводных крыльях. Первый совместный проект не заставил себя долго ждать — весной 2023 года состоялась премьера электрического судна Candela C-8 Polestar.

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Заявлено, что новый катер привносит скандинавскую роскошь Polestar в морскую индустрию. Добиться этого удалось исключительно за счёт особого дизайна судна. Для катера создан новый однотонный светло-серый цвет корпуса, дополненный более светлым оттенком для интерьера. Для отделки использован сертифицированный для морских условий текстиль, применяющийся повсюду — от сидений, подушек и шезлонгов до панелей стен и крыши.

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Чтобы подчеркнуть инновационные технологии и производительность Candela, крылья катера окрашены в культовый цвет шведского золота, который отсылает к амортизаторам Ohlins на «заряженных» модификациях моделей Polestar. Стоимость Candela C-8 Polestar начинается от 400 тысяч евро. Катера уже доступны для заказа со сроком поставки с июня 2024 года. Выпуск новой модели, как и других судов Candela, налажен в шведском Стокгольме.

Motor.ru

Motor.ru