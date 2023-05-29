АвтоВАЗ остановил выпуск автомобилей на три недели

С 29 мая по 20 июня 2023 года АвтоВАЗ не будет выпускать автомобили Lada: персонал сборочных линий отправился в корпоративный отпуск.

Во время этой паузы ведутся ремонт и обслуживание парка оборудования, закупка комплектующих изделий, а также работа над новыми проектами.

При этом дилеры обеспечены автомобилями: достаточный запас, по крайней мере, семейств Lada Granta и Niva, удалось обеспечить благодаря дополнительным сменам в субботу.

Также АвтоВАЗ сообщил, что был выпущен необходимый запас Lada Vesta нового поколения - более 6,5 тысяч автомобилей. Совсем скоро машины появятся у дилеров, все цены и комплектации уже известны.