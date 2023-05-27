Kaiyi продала всего 175 собранных в России китайских седанов E5

К маю 2023 года в России было реализовано 175 китайских седанов Kaiyi E5, сообщает аналитическое агентство «Автостат». С января текущего года автомобили выпускаются в Калининграде на заводе «Автотор».

40% продаж Kaiyi E5 пришлось на Москву и 30% на Московскую область, доля продаж в Санкт-Петербурге составила 10%, рассказали аналитики.

Российские продажи седанов Kaiyi E5 стартовали в марте. Седан оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра (147 л.с.) и вариатором. E5 получил адаптацию под российские условия: машина имеет подогрев сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, проведена антикоррозийная обработка кузова.