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Kaiyi продала всего 175 собранных в России китайских седанов E5

К маю 2023 года в России было реализовано 175 китайских седанов Kaiyi E5, сообщает аналитическое агентство «Автостат». С января текущего года автомобили выпускаются в Калининграде на заводе «Автотор».

Kaiyi продала всего 175 собранных в России китайских седанов E5
© Газета.Ru

40% продаж Kaiyi E5 пришлось на Москву и 30% на Московскую область, доля продаж в Санкт-Петербурге составила 10%, рассказали аналитики.

Российские продажи седанов Kaiyi E5 стартовали в марте. Седан оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра (147 л.с.) и вариатором. E5 получил адаптацию под российские условия: машина имеет подогрев сидений, зеркал, лобового и заднего стекол, проведена антикоррозийная обработка кузова.

В список оснащения автомобиля входят светодиодная оптика, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, 10,25-дюймовый дисплей мультимедиа-системы, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, круиз-контроль и прочие опции. Цена автомобиля стартует от 1,96 млн руб.

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