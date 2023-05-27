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Представлен малолитражный КамАЗ полной массой менее 3,5 тонны

Официальный дистрибьютор автогиганта — «Тракс Восток Рус» — показал компактный КамАЗ «Компас 5», которым можно управлять с водительским удостоверением категории B. Речь идёт о малотоннажном бескапотном автомобиле с дизельным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2,2 литра (122 силы, 320 Нм) и 5-ступенчатой «механикой». Новинка отличится солидным набором базового оборудования.

Представлен малолитражный КамАЗ полной массой менее 3,5 тонны
© motor.ru

КамАЗ «Компас 5» представляет собой перелицованный грузовичок JAC. Малолитражный четырёхцилиндровый двигатель КамАЗ-580 представляет собой локализованный мотор JAC. Паспортная и реальная грузоподъёмность нового грузовичка не называются.

Покупателям не придётся доплачивать за систему помощи при трогании на подъём, круиз-контроль, центральный замок, электронную систему курсовой устойчивости, антиблокировочную систему тормозов, обогрев зеркал заднего вида, кондиционер, аудиосистему с МР3, а также электростеклоподъёмники. Должна появиться ранее невиднная для КамАЗов опция: четырёхдверная двухрядная кабина.

Сроки начала продаж КамАЗ «Компас 5» не называются, не раскрыты и предварительные цены. Однако тянуть с выходом на рынок вряд ли станут, ведь «Группа ГАЗ» продолжает модернизацию основных конкурентов «Компасов» — «Газелей NN» и «Валдая 8».

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