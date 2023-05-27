Представлен малолитражный КамАЗ полной массой менее 3,5 тонны

Официальный дистрибьютор автогиганта — «Тракс Восток Рус» — показал компактный КамАЗ «Компас 5», которым можно управлять с водительским удостоверением категории B. Речь идёт о малотоннажном бескапотном автомобиле с дизельным четырёхцилиндровым двигателем объёмом 2,2 литра (122 силы, 320 Нм) и 5-ступенчатой «механикой». Новинка отличится солидным набором базового оборудования.

© motor.ru

КамАЗ «Компас 5» представляет собой перелицованный грузовичок JAC. Малолитражный четырёхцилиндровый двигатель КамАЗ-580 представляет собой локализованный мотор JAC. Паспортная и реальная грузоподъёмность нового грузовичка не называются.

Покупателям не придётся доплачивать за систему помощи при трогании на подъём, круиз-контроль, центральный замок, электронную систему курсовой устойчивости, антиблокировочную систему тормозов, обогрев зеркал заднего вида, кондиционер, аудиосистему с МР3, а также электростеклоподъёмники. Должна появиться ранее невиднная для КамАЗов опция: четырёхдверная двухрядная кабина.