«Проблемы есть»: мэр Благовещенска ответил на вопросы о ремонте дорог

Во время прямого эфира в социальных сетях, который глава города провел на прошлой неделе, многие жители спрашивали о состоянии тех или иных дорог Благовещенска. Упомянули и злополучный Рёлочный переулок, и разбитую Пионерскую. Публикуем ответы мэра Олега Имамеева на эти и другие вопросы.

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Пионерскую - на будущее

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«Когда закончат ремонтировать переулок Рёлочный? Это же какое-то безобразие!»

- Полностью с вами согласен. На ремонт сетей заходил подрядчик, компания «Респект». Данный подрядчик не выполнил свои обязательства в полном объёме. Были перенесены сроки благоустройства на 22-й год. В итоге он и к этому сроку не справился, контракт расторгли. Подрядчику предстоит заплатить пени и штраф.

Мы же параллельно работаем над благоустройством. В этом году появилась возможность приступить к работам независимо от этого подрядчика. Планируем закончить до конца мая.

«Спасибо, что так быстро открыли отремонтированный в этом году участок улицы Ленина. А когда доделают оставшиеся?»

- Компания-подрядчик обещает закончить работы значительно раньше срока, к 1 июня. Учитывая взятые темпы, я думаю, это обещание будет выполнено.

Мы же по ходу дела решаем вопросы по переносу остановочных пунктов для большего удобства пассажиров. Так, сейчас нет остановки напротив ЖК «Берег удачи». Планируем это исправить.

«Получится ли проложить новый асфальт на улице Ленина вплоть до Нагорной?»

- Это однозначно будет сделано. Если в этом году в рамках дорожного фонда появится какая-то экономия, то сделаем в этом году. Если средств не будет, то поставим работы в план на 2024-й. Это логично: соединиться с уже отремонтированным участком, который идёт в сторону Верхнеблаговещенского.

«Есть ли планы по ремонту улицы Пионерской напротив Главпочтамта? Ямы размером с полколеса!»

- Да, есть. И не только в районе Главпочтамта, но и дальше - вплоть до улицы Тенистой. Но мы сознательно эту улицу оставляем на будущее: если начнутся работы по строительству виадука, строительная техника может разрушить новую отремонтированную дорогу.

Шевченко - в пятилетку

«В планах была реконструкция улицы Шевченко от Октябрьской до Тенистой. Сориентируете по срокам?»

- Улица Шевченко, так же как Амурская, Пионерская и ряд других улиц, которые принимают на себя определенную нагрузку, действительно стоят в плане благоустройства. Речь идёт о ближайшей пятилетке.

Когда попадёт эта улица? Я надеюсь, что в ближайшее время. Каждый год мы совместно с правительством Амурской области формируем перечень участков дорожной сети, по которым у нас будут проводиться работы, исходя из различных приоритетов. Допустим, Горького - мы понимали, что откроем мост в 2023-м году и её нужно привести в порядок к этому сроку. Соответственно, ведутся работы по проектированию и дальнейшему ремонту улицы Лазо, по которой трафик с Горького будет расходиться. Сделали все артерии, ведущие из микрорайона в центр города, - это и Театральная, и Калинина, и Мухина.

Остаются улицы, которые идут параллельно Ленина. Если улица Зейская нормально себя чувствует, то Амурская требует ремонта.

Шевченко тоже требует ремонта, а в некоторых районах - ещё и расширения. Как вы правильно отметили, расширение попадает в понятие реконструкции, а это влечёт за собой дополнительные мероприятия: обследование, создание проектно-сметной документации. Всё это занимает время и требует финансирования. Однозначно, Шевченко сделаем. Но сказать, будет это в следующем году или через год, не могу.