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20 минут назад

В России сделали карбоновый обвес для секретного нового «Гелика»

Motor.ru

В России разработали тюнинг-кит для секретного нового «Гелика».

В России сделали карбоновый обвес для секретного нового «Гелика»
Фото: © TopCar Design© TopCar Design

Мастерская TopCar начала продажи карбонового обвеса Inferno, разработанного для Mercedes-AMG G 63 4x4². Полный комплект состоит из 25 элементов и стоит 68 тысяч евро (5,78 миллиона рублей), бонус — кованые углепластиковые диски за 14,5 тысячи евро (1,23 миллиона рублей). Цены указаны без учёта установки и покраски, все компоненты ставятся в штатные крепления без подгонки.

Mercedes-AMG G 63 4x4² — автомобиль, которого нет в конфигураторах на официальных сайтах марки. Предзаказы можно сделать по запросу, цен в открытом доступе тоже нет, но по неофициальным данным базовый внедорожник стоит 250 тысяч евро — на треть дороже аналога без заводских внедорожных аксессуаров.

Мастера TopCar готовы добавить индивидуальности и без того редкому автомобилю. Капот, бамперы, накладки на колёсные арки, зеркала, дверные ручки и поворотники, блок светодиодной оптики на крышу, крепление запасного колеса и многое другое изготавливают из карбона. Некоторые детали меняют форму: например, круглые выхлопные патрубки заменены на ромбовидные.

Изюминка проекта — кастомные аэродинамичные колёсные диски с минимумом отверстий. Демонстрационный вездеход доработан по максимуму, и подобный тюнинг обойдётся без малого в 83 тысячи евро без учёта установки и доставки до места назначения. Целевая аудитория для нового обвеса находится за пределами России.

Впрочем, несмотря на санкции, супервнедорожники в нашей стране есть. Два месяца назад в России продавали чёрный и кислотно-зелёный автомобили: оба Mercedes-AMG G 63 4x4² стоили по 55 миллионов рублей и нашли своих владельцев за пару недель.

Автоновости,
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