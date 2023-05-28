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Bentley показала особую Bentayga для собаководов

Поместье герцога Ричмондского Гудвуд в Западном Сассексе более известно как место проведения легендарного Фестиваля скорости, но кроме этого события в Гудвуд-хаусе проходят и другие известные мероприятия. К примеру, одним из них стал праздник для собаководов под названием «Гудвуф». Среди 8000 щенков самых разных пород оказалась и «овчарка», которой выступал кроссовер Bentley Bentayga S, подготовленный заводскими специалистами специально для тематического мероприятия.

Bentley показала особую Bentayga для собаководов
© Bentley

Автомобиль получил необычную чёрно-белую ливрею, стилизующую кузов кроссовера под шерсть домашнего питомца. Матовое покрытие, на создание которого ушло четыре дня, было разработано Ричем Моррисом.

Он также создавал окраску арт-кара Unifying Spur на базе Bentley Flying Spur. Также у кроссовера появился именной жетон с именем Bentley для такой необычной моторизированной овчарки.

Чтобы оправдать свою «породу», автомобиль принял участие в традиционном для «Гудвуфа» сбору ягнят, овец и баранов в загон. Обычно этим занимаются самые настоящие собаки, но в 2023 году эту роль доверили Bentley. В компании объяснили своё решение тем, что Бентли, оказывается, одно из самых распространённых собачьих имён в Великобритании!

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