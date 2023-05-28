Bentley показала особую Bentayga для собаководов

Поместье герцога Ричмондского Гудвуд в Западном Сассексе более известно как место проведения легендарного Фестиваля скорости, но кроме этого события в Гудвуд-хаусе проходят и другие известные мероприятия. К примеру, одним из них стал праздник для собаководов под названием «Гудвуф». Среди 8000 щенков самых разных пород оказалась и «овчарка», которой выступал кроссовер Bentley Bentayga S, подготовленный заводскими специалистами специально для тематического мероприятия.

© Bentley

Автомобиль получил необычную чёрно-белую ливрею, стилизующую кузов кроссовера под шерсть домашнего питомца. Матовое покрытие, на создание которого ушло четыре дня, было разработано Ричем Моррисом.

Он также создавал окраску арт-кара Unifying Spur на базе Bentley Flying Spur. Также у кроссовера появился именной жетон с именем Bentley для такой необычной моторизированной овчарки.