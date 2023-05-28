$79.97-0.0285.92+0.04

Kia официально подтвердила разработку рамного пикапа

Пресс-служба автопроизводителя заявила, что на подходе грузовичок, который «будет соответствовать своему назначению». Разработка пикапа Kia началась в 2020 году; целевыми показателями являются грузоподъёмность 1000 килограммов и максимальная масса буксируемого прицепа 3500 килограммов. Конкурентами считают среднеразмерные модели Ford и Toyota с рамой лестничного типа.

Kia официально подтвердила разработку рамного пикапа
© Kia

Австралийские журналисты узнали у дилеров, что проект называется Kia TK. Речь идёт о рамном автомобиле с дизельным двигателем. Судя по шпионским снимкам, за основу возьмут Mohave, но позади двухрядной кабины будет грузовая платформа. Основной рынок для пикапа — Австралия: местный офис Kia лоббировал разработку такой модели более пяти лет.

По предварительным данным грузовичок Kia дебютирует в четырёхдверной версии с полным приводом и 2,2-литровым турбодизелем CRDi (200 сил, 440 Нм). На некоторых рынках пикап может предлагаться с задним приводом и бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра. В будущем топ-версии прочат новый шестицилиндровый 3,0-литровый турбодизель (277 сил, 588 Нм) от Genesis GV80: с таким мотором пикап Kia сможет бросить вызов наиболее тяговитым Ford Ranger.

Прототипы пикапа Kia проходят испытания на дорогах общего пользования, проект подтверждён официально, так что дебют наверняка состоится в 2024 году. Инсайдеры считают, что на австралийский рынок новинка выйдет не раньше 2025 года. А вот новый рамный внедорожник Kia отложен до лучших времён: в приоритете электрические модели (в том числе пикапы).

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий