Kia официально подтвердила разработку рамного пикапа

Пресс-служба автопроизводителя заявила, что на подходе грузовичок, который «будет соответствовать своему назначению». Разработка пикапа Kia началась в 2020 году; целевыми показателями являются грузоподъёмность 1000 килограммов и максимальная масса буксируемого прицепа 3500 килограммов. Конкурентами считают среднеразмерные модели Ford и Toyota с рамой лестничного типа.

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Австралийские журналисты узнали у дилеров, что проект называется Kia TK. Речь идёт о рамном автомобиле с дизельным двигателем. Судя по шпионским снимкам, за основу возьмут Mohave, но позади двухрядной кабины будет грузовая платформа. Основной рынок для пикапа — Австралия: местный офис Kia лоббировал разработку такой модели более пяти лет.

По предварительным данным грузовичок Kia дебютирует в четырёхдверной версии с полным приводом и 2,2-литровым турбодизелем CRDi (200 сил, 440 Нм). На некоторых рынках пикап может предлагаться с задним приводом и бензиновым двигателем объёмом 2,5 литра. В будущем топ-версии прочат новый шестицилиндровый 3,0-литровый турбодизель (277 сил, 588 Нм) от Genesis GV80: с таким мотором пикап Kia сможет бросить вызов наиболее тяговитым Ford Ranger.