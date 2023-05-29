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На АвтоВАЗе запечатлели партию новейших Renault Sandero Stepway

Тольяттинский портал Avtograd News опубликовал фотографию, на которой видны незакамуфлированные прототипы хэтчбеков Renault Sandero Stepway третьего поколения. На территории завода как минимум четыре тёмно-красных пятидверки в богатой комплектации с легкосплавными дисками, светодиодными фарами, противотуманками, рейлингами, двухцветной окраской кузова, тонировкой задней полусферы.

На АвтоВАЗе запечатлели партию новейших Renault Sandero Stepway
© Avtograd news через vk.com

Российскую версию нового Renault Sandero Stepway должны были рассекретить летом 2022 года, однако по известным причинам дебют не состоялся. От «глобального» аналога под маркой Dacia пятидверка серьёзно отличается: со всех ракурсов «бюджетник» можно рассмотреть благодаря патентным снимкам.

Инсайдеры утверждают, что основным мотором для российского семейства Logan/Sandero должен был стать 1,6-литровый «атмосферник» H4M в сочетаниях с вариатором Jatco и 6-ступенчатой «механикой». Теперь французских и японских агрегатов у АвтоВАЗа нет. Впрочем, наработки проекта Sandero не пропадут даром: некоторые технологические решения перейдут на проект абсолютно новой Lada Granta XJO.

Renault Sandero Stepway с двухъярусной оптикой всё-таки станет серийным, но не в России. Скоро бюджетный хэтчбек появится на бразильском рынке, однако по ту сторону океана у пятидверки будет другая техника. Удастся ли познакомиться с новыми Renault российской сборки, так и не дошедшими до конвейера — открытый вопрос.

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