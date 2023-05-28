В Китае провели краш-тест нового «Москвича»

Линейка автомобилей марки “Москвич” будет расширяться в ближайшее время. В Китае провели краш-тест будущей новинки.

Новый автомобиль марки “Москвич” будет построен на базе китайского JAC S3. Автомобиль уже протестировали на соответствие требованиям безопасности в КНР. Новинка была показана на полигоне компании JAC, где проводятся испытания техники.

Предполагается, что следующая модель в линейке “Москвич” будет построена на базе JAC S3. Представители российской компании посетили производственную площадку концерна, где демонстрировались технические возможности новинки. Информацией о краш-тесте поделился и Президент республики Татарстан.

В скором времени китайский автомобиль может быть представлен в России в перелицованном формате. Основу изменений составят шильдики российской марки на кузове.

JAC S3 представляет собой бюджетный кроссовер, который напоминает Renault Duster первого поколения. Длина кузова автомобиля составляет 432.5 см. После обновления модель получила 2-этажную оптику. Основные фары разместили в нижней части, а ДХО и поворотники - в верхней.

За движение кроссовера отвечает силовой агрегат рабочим объемом 1.5 литра. Его производительность составляет 115 л.с. В паре с мотором работает 6-ступенчатая механическая КПП. Есть альтернативная версия с другим оснащением - двигателем 1.6 на 120 л.с. и вариаторной коробкой передач.