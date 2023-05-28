У флагманского седана BMW i7 появилась новая базовая версия

Немецкая марка открыла приём заказов на заднеприводные электромобили i7 eDrive50. Европейскую цену удалось снизить на 17 процентов, но и характеристики чуть хуже: мощность снижена с 544 до 455 лошадиных сил, автономность уменьшилась с 590 до 575 километров по циклу WLTP. В американской линейке больше новшеств: помимо базовой i7 появились версии 740i xDrive и 750e xDrive.

Фото: BMW BMW

Базовый электромобиль BMW i7 eDrive50 сохранил тяговую батарею ёмкостью 101,7 киловатт-часа. Ухудшение автономности относительно полноприводной версии i7 xDrive60 объясняется просто. У заднеприводного седана установлен мощный электромотор (455 сил, 650 Нм), а полноприводный седан полагается на связку переднего (258 сил) и заднего (313 сил) электродвигателей. В большинстве случаев работает только задний силовой агрегат, поэтому i7 xDrive60 более экономична.

На североамериканском рынке у «семёрок» ещё две обновки. В гамму добавлена заряжаемая гибридная шестицилиндровая версия 750e xDrive (490 сил, 700 Нм), уже знакомая европейским клиентам. А «младший» полноприводный вариант 740i xDrive с аналогичным 3,0-литровым двигателем (380 сил, 520 Нм) и умеренно-гибридным «довеском» появился в линейке впервые.