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14 минут назад

У флагманского седана BMW i7 появилась новая базовая версия

Motor.ru

Немецкая марка открыла приём заказов на заднеприводные электромобили i7 eDrive50. Европейскую цену удалось снизить на 17 процентов, но и характеристики чуть хуже: мощность снижена с 544 до 455 лошадиных сил, автономность уменьшилась с 590 до 575 километров по циклу WLTP. В американской линейке больше новшеств: помимо базовой i7 появились версии 740i xDrive и 750e xDrive.

У флагманского седана BMW i7 появилась новая базовая версия
Фото: BMWBMW

Базовый электромобиль BMW i7 eDrive50 сохранил тяговую батарею ёмкостью 101,7 киловатт-часа. Ухудшение автономности относительно полноприводной версии i7 xDrive60 объясняется просто. У заднеприводного седана установлен мощный электромотор (455 сил, 650 Нм), а полноприводный седан полагается на связку переднего (258 сил) и заднего (313 сил) электродвигателей. В большинстве случаев работает только задний силовой агрегат, поэтому i7 xDrive60 более экономична.

На североамериканском рынке у «семёрок» ещё две обновки. В гамму добавлена заряжаемая гибридная шестицилиндровая версия 750e xDrive (490 сил, 700 Нм), уже знакомая европейским клиентам. А «младший» полноприводный вариант 740i xDrive с аналогичным 3,0-литровым двигателем (380 сил, 520 Нм) и умеренно-гибридным «довеском» появился в линейке впервые.

Будут у «семёрок» и другие улучшения: после переустановки программного обеспечения у седанов появится ездовой режим Max Range, в котором запас хода электромобилей увеличивается на четверть за счёт отказа от опций комфорта. А ещё флагман получит операционную систему iDrive 8.5, которая дебютировала на «пятёрке» на минувшей неделе.

Автоновости,BMW,
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