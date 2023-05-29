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Российский Atom «пропишется» в новейшем IT-парке в Набережных Челнах

Российский автомобильный стартап Atom станет резидентом инновационного парка в Татарстане.

Российский Atom «пропишется» в новейшем IT-парке в Набережных Челнах
© Motor.ru / Прототип электрокара Атом

Глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин назвал компанию АО «Кама», которая занимается разработкой отечественного электромобиля Atom, «якорным резидентом» новейшего IT-парка в Набережных Челнах. По его словам, этот IT-парк не будет похож ни на один другой парк в республике, так как будет ориентирован на IT-компании в области автопрома. Там оборудуют «специальные гаражи и мастерские», добавил Хайруллин.

Впервые о создании нового IT-парка в Набережных Челнах стало известно в начале этого года — проект планируется реализовать с привлечением федерального финансирования. В разговоре с ТАСС глава Минцифры Татарстана заявил, что уже подготовлено техническое задание на конкурс для выбора подрядной организации для проектирования новой площадки. «Надеемся, что, если все будет хорошо, сможем приступить к его реализации в 2024 году», — добавил он.

Набережные Челны были выбраны для офиса стартапа «Камы» не случайно — компания была основана при участии директора КамАЗа Сергея Когогина. В Набережных Челнах будет организуют и производство отечественных электрокаров под новым брендом. Пока представлен только прототип и раскрыты некоторые подробности: в основе электромобиля лежит масштабируемая платформа, до «сотни» он разгоняется примерно за семь секунд, а запас хода составляет 500 километров.

На рынок «Атом» планируют выпустить летом 2025 года. После запуска в производство первой модели будет принято решение о расширении линейки.

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