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23 минуты назад

Tesla начинает поставлять Model Y с аппаратным обеспечением HW4

FBM.ru

Компания Tesla начала поставлять некоторые модели Model Y, произведенные на ее заводе во Фремонте, штат Калифорния, которые оснащены Hardware 4 (HW4), последней версией своего компьютера для самостоятельного вождения.

Tesla начинает поставлять Model Y с аппаратным обеспечением HW4
Фото: FBM.ruFBM.ru

Tesla разрабатывает HW4, а первые изображения компьютера просочились в начале этого года. Tesla начала устанавливать HW4 на свои флагманские Model S и Model X в начале этого года.

Это медленное развертывание помогает оценить производительность нового компьютера на начальном этапе, который лучше подходит для перехода Tesla к автономному вождению на основе компьютерного зрения, в отличие от предыдущей зависимости от радарных датчиков.

Некоторые пользователи сети нашли в Калифорнии фотографии автомобилей Model Y, оснащенных HW4. По сравнению с автомобилями, ранее оснащенными HW3, эти автомобили имеют более мощные камеры.

Генеральный директор Tesla Илон Маск по-прежнему настаивает на том, что Tesla решит проблему полного самостоятельного вождения к концу этого года, и HW4 может стать важным шагом в будущих планах компании по запуску полного комплекта FSD и роботакси.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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