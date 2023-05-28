Tesla начинает поставлять Model Y с аппаратным обеспечением HW4

Компания Tesla начала поставлять некоторые модели Model Y, произведенные на ее заводе во Фремонте, штат Калифорния, которые оснащены Hardware 4 (HW4), последней версией своего компьютера для самостоятельного вождения.

Фото: FBM.ru FBM.ru

Tesla разрабатывает HW4, а первые изображения компьютера просочились в начале этого года. Tesla начала устанавливать HW4 на свои флагманские Model S и Model X в начале этого года.

Это медленное развертывание помогает оценить производительность нового компьютера на начальном этапе, который лучше подходит для перехода Tesla к автономному вождению на основе компьютерного зрения, в отличие от предыдущей зависимости от радарных датчиков.

Некоторые пользователи сети нашли в Калифорнии фотографии автомобилей Model Y, оснащенных HW4. По сравнению с автомобилями, ранее оснащенными HW3, эти автомобили имеют более мощные камеры.