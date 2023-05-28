Стали известны сроки появления в РФ бюджетной версии седана Kaiyi

Раскрыты сроки появления в России бюджетной версии седана Kaiyi. «Российская газета» выяснила у автопроизводителя, что более доступная модификация Kaiyi E5 доберётся до дилеров в августе. Подробностей об оснащении нет, но можно предположить: базовая версия променяет вариатор на 5-ступенчатую «механику», а ещё седан лишат части опций — под сокращение попадут камеры кругового обзора, 17-дюймовые литые диски и боковые подушки безопасности.

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В настоящий момент у российских Kaiyi E5 есть единственная топ-комплектация Luxury за 1 959 000 рублей. В цену входит медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином, светодиодные фары, четыре подушки безопасности, водительское кресло с электроприводом, задние парктроники, люк, запуск двигателя кнопкой, а также бесключевой доступ.

По предварительным данным, всего у седана будет четыре варианта оснащения, но даже самый простой Kaiyi E5 сохранит бензиновый 1,5-литровый турбомотор (147 сил, 210 Нм), заднюю многорычажную подвеску и дисковые тормоза «по кругу». Вероятно, базовая версия окажется дешевле топ-комплектации Luxury примерно на 20 процентов.