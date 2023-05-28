$79.97-0.0285.92+0.04

Раскрыты сроки появления в России бюджетной версии седана Kaiyi

Раскрыты сроки появления в России бюджетной версии седана Kaiyi. «Российская газета» выяснила у автопроизводителя, что более доступная модификация Kaiyi E5 доберётся до дилеров в августе. Подробностей об оснащении нет, но можно предположить: базовая версия променяет вариатор на 5-ступенчатую «механику», а ещё седан лишат части опций — под сокращение попадут камеры кругового обзора, 17-дюймовые литые диски и боковые подушки безопасности.

Стали известны сроки появления в РФ бюджетной версии седана Kaiyi
© Motor.ru

В настоящий момент у российских Kaiyi E5 есть единственная топ-комплектация Luxury за 1 959 000 рублей. В цену входит медиасистема с 10,25-дюймовым тачскрином, светодиодные фары, четыре подушки безопасности, водительское кресло с электроприводом, задние парктроники, люк, запуск двигателя кнопкой, а также бесключевой доступ.

По предварительным данным, всего у седана будет четыре варианта оснащения, но даже самый простой Kaiyi E5 сохранит бензиновый 1,5-литровый турбомотор (147 сил, 210 Нм), заднюю многорычажную подвеску и дисковые тормоза «по кругу». Вероятно, базовая версия окажется дешевле топ-комплектации Luxury примерно на 20 процентов.

На конец мая запланирован официальный старт продаж кроссоверов Kaiyi, сделанных на базе Chery Tiggo 4. От автопроизводителя ждут комплектаций и цен. По предварительным данным базовый вариант будет стоить 1,8 миллиона рублей.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий