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1 час назад

Exeed TXL и VX стали дороже в России из-за удаления из ассортимента базовых версий

Газета.Ruиещё 2

Среднеразмерный кроссовер Exeed TXL и флагманский VX подорожали в России на 250 и 270 тыс. рублей соответственно из-за того, что китайский бренд убрал из прайс-листов базовую версию Luxury, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга сайта бренда.

Из линейки Exeed в России убрали дешевые версии двух кроссоверов
Фото: Газета.Ru / CheryГазета.Ru / Chery

В результате самый доступный Exeed TXL в исполнении Flagship стоит 4 249 900 рублей (стоимость прежней базовой комплектации Flagship — 4 млн рублей). Автомобиль оснащается турбомотором мощностью 186 л.с. и роботизированной 7-ступенчатой трансмиссией.

Газета.Ru / Exceed

Exeed VX после корректировки комплектаций стоит в России минимум 5 279 900 рублей в версии President. Прежняя базовая версия Flagship, удаленная из прайс-листа, стоила 4,9 млн рублей. Этот автомобиль оборудуется бензиновым двигателем мощностью 249 л.с.

Автоновости,Кроссовер,
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