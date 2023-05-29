Из линейки Exeed в России убрали дешевые версии двух кроссоверов

Среднеразмерный кроссовер Exeed TXL и флагманский VX подорожали в России на 250 и 270 тыс. рублей соответственно из-за того, что китайский бренд убрал из прайс-листов базовую версию Luxury, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на данные собственного мониторинга сайта бренда.