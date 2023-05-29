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Внедорожники УАЗ хотят производить в Африке

Автомобили Ульяновского автозавода могут начать выпускать в Африке. О желании наладить у себя сборку российских внедорожников сообщил посол Центральноафриканской Республики в РФ Леон Додону-Пунагаза в интервью «Известиям». Он отметил, что стране нужен именно УАЗ — не Lada. Причина в «не очень хороших», по словам посла, дорогах республики, с которыми продукция Ульяновского завода справляется. Пока это только планы: будет ли в итоге налажено производство и когда это случится, неясно.

Внедорожники УАЗ хотят производить в Африке
© © УАЗ

Речь идет о возможной сборке в ЦАР внедорожника УАЗ Патриот.

«Русские машины очень достойные, очень крепкие, такие машины нужны ЦАР, потому что у нас не очень хорошие дороги», — сказал Додону-Пунагаза.

Производство УАЗов в Африке обсуждалось в рамках недавнего визита в ЦАР делегации по линии БРИКС. Посол отметил, что проектов много, и «два или три бизнесмена» уже собираются обратно в ЦАР с планами по строительству завод и фабрик. Есть ли среди них представитель УАЗа, Додону-Пунагаза не уточнил.

УАЗ давно присутствует на африканском рынке, а потому речь о местном производстве заходит не впервые. В конце 2020 года, к примеру, внедорожники хотели выпускать в Эфиопии, где за 20 лет УАЗы разошлись тиражом в 1200 штук.

Помимо Африки, УАЗ может обзавестись площадкой на Кубе: там он намерен запустить крупноузловую сборку машин уже в ближайшее время. Причем кубинцев больше всего интересуют не «Патриоты», а «Профи» и скорая помощь на базе «Буханки».

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