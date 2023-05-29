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Ретро-автомобиль на улице Подмосковья восхитил пользователей сети

Редкий ретро-автомобиль Ford Mustang Fastback заметили на улице в Реутове. Фото машины опубликовали в Telegram-канале «Подмосковье №1».

Ретро-автомобиль на улице Подмосковья восхитил пользователей сети
© РИА Новости

На фото старая иномарка красного цвета припаркована в одном из дворов. По виду машина находится в хорошем состоянии.

Появление ретро-авто на улице подмосковного города восхитило пользователей сети.

«Тачка огонь!», «Ну и красотка», — написали они.

Публикация также набрала десятки лайков от фолловеров.

Ford Mustang Fastback — популярная в 1960-х модель культового автомобиля Ford Mustang производства США. Она относится к ее первому поколению, выпускавшихся до 1966 года. Сегодня стоимость автомобиля с мощностью 271 лошадиных сил составляет более шести миллионов рублей.

Ранее в Москве заметили автомобиль УАЗ 2206, оклеенный буханками хлеба. Необычный декор машины удивил пользователей сети.

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