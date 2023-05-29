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Гендиректор Ford назвал китайцев лидерами в сегменте электрокаров

Во время недавней пресс-конференции гендиректор Ford Джим Фарли дал понять, что основными конкурентами Ford [в секторе электромобилей] являются не General Motors или Toyota, а китайские автогиганты. Топ-менеджер прямо заявил, что Китай доминирует в производстве электрокаров, обладает одними из лучших аккумуляторных технологий, а конкурировать с местными компаниями будет сложно.

Гендиректор Ford назвал китайцев лидерами в сегменте электрокаров
© Motor.ru

По мнению Джима Фарли наибольшую опасность представляют концерны BYD, Geely, Great Wall, Changan и SAIC. Американским производителям будет сложно бросить вызов китайцам из-за эффекта масштаба.

«Как вы превзойдёте их по стоимости, если их масштаб в пять раз больше вашего?», — задал риторический вопрос гендиректор Ford.

Джим Фарли привёл в пример европейский рынок:

«Европейцы впустили [китайских автопроизводителей] — так что теперь они продают в Европе большие объёмы».

Статистика подтверждает правоту босса Ford: в 2022 году китайцы экспортировали два миллиона автомобилей, тогда как в 2020 году за пределы Поднебесной отправляли только полмиллиона машин. Прогноз на 2023 год — экспорт более трёх миллионов автомобилей китайского производства.

Джим Фарли не единственный топ-менеджер из автомобильной индустрии, который опасается доминирования китайских машин. В январе автомобили из Поднебесной назвал угрозой для Европы босс Stellantis, а ещё раньше с похожим заявлением выступил глава АвтоВАЗа.

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