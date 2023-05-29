Ford начал поставки тяжёлых пикапов Super Duty нового поколения.

© Motor.ru / Ford

Отгрузка коммерческих машин началась спустя восемь месяцев после мировой премьеры. В семейство Super Duty включены полноразмерные пикапы F-250, F-350, F-450, F-550 и F-600 грузоподъёмностью до 9,7 тонны. Самый способный тягач может буксировать прицеп полной массой 18 143 килограмма: это рекорд сегмента. Цены на модель стартуют с отметки 44 тысячи долларов.

Пресс-служба Ford заявила, что изготовлением пикапов F-Series Super Duty занимаются более 11 тысяч человек. В производство грузовичков нового поколения инвестировано 700 миллионов долларов, а число рабочих мест выросло на пять сотен. Если учесть смежных сотрудников, поставщиков и продавцов, то для обеспечения двух заводов в Кентукки и Огайо задействованы почти 200 тысяч человек!

С момента презентации до начала реальных продаж прошло без малого восемь месяцев. Гендиректор коммерческого подразделения Ford Pro Тед Каннис называет новый Super Duty самым умным и мощным грузовиком в истории «голубого овала». В компании гордятся лучшей в классе грузоподъёмностью и буксировочными возможностями. Покупатели готовы платить за инновации: на модель зафиксирован ажиотажный спрос, за пять недель Ford собрал свыше 150 тысяч предзаказов.