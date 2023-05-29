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Ford начал поставки тяжёлых пикапов Super Duty нового поколения

Ford начал поставки тяжёлых пикапов Super Duty нового поколения.

Ford начал поставки тяжёлых пикапов Super Duty нового поколения
© Motor.ru / Ford

Отгрузка коммерческих машин началась спустя восемь месяцев после мировой премьеры. В семейство Super Duty включены полноразмерные пикапы F-250, F-350, F-450, F-550 и F-600 грузоподъёмностью до 9,7 тонны. Самый способный тягач может буксировать прицеп полной массой 18 143 килограмма: это рекорд сегмента. Цены на модель стартуют с отметки 44 тысячи долларов.

Пресс-служба Ford заявила, что изготовлением пикапов F-Series Super Duty занимаются более 11 тысяч человек. В производство грузовичков нового поколения инвестировано 700 миллионов долларов, а число рабочих мест выросло на пять сотен. Если учесть смежных сотрудников, поставщиков и продавцов, то для обеспечения двух заводов в Кентукки и Огайо задействованы почти 200 тысяч человек!

С момента презентации до начала реальных продаж прошло без малого восемь месяцев. Гендиректор коммерческого подразделения Ford Pro Тед Каннис называет новый Super Duty самым умным и мощным грузовиком в истории «голубого овала». В компании гордятся лучшей в классе грузоподъёмностью и буксировочными возможностями. Покупатели готовы платить за инновации: на модель зафиксирован ажиотажный спрос, за пять недель Ford собрал свыше 150 тысяч предзаказов.

Каждый F-Series Super Duty проходит многоступенчатую проверку на заводе Ford. Финальный этап перед отправкой клиенту — поездка длиной 25 миль (40 километров), в ходе которой сотрудник завода проверяет корректную работу всех узлов и агрегатов. В зависимости от модификации Super Duty оснащаются моторами V8 объёмом 6,7, 6,8 или 7,3 литра.

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