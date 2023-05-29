Власти Грузии вводят льготы для коллекционеров автомобилей

Власти Грузии вводят льготы для любителей коллекционировать автомобиля. Поправки уже появились в законе «Об автотранспорте» и Налоговом кодексе страны. Они начнут действовать с 1 июня этого года, пишет Sputnik Грузия.

Помимо прочего, в Налоговом кодексе появилась пометка, что на ввоз в страну такого рода машин будут действовать особые льготы. Так, на ввоз «классики» налог составит 1,5 лари за кубический сантиметр двигателя вместо действующего для всех автомобилей старше 14 лет – 2,4 лари за аналогичный показатель. За первый квартал этого года в страну импортировали 33 машины старше 40 лет. 19 из них – это легковушки.