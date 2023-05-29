Эксперт назвал скорость, при которой расход бензина будет оптимальным

Для экономии бензина россиянам необходимо отказаться от вождения на большой скорости, посоветовал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин . Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, оптимальный расход бензина происходит на скорости от 90 до 110 километров в час, тогда как вождение в стиле «газ в палас» является довольно затратным. «Скорость ниже увеличивает расход топлива, скорость выше — кратно увеличивает расход топлива», — отметил он, порекомендовав обращать внимание на дорожные знаки на трассах, которые подсказывают автомобилистам, какой скорости лучше придерживаться.