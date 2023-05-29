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Водителям назвали способы сэкономить на бензине

Для экономии бензина россиянам необходимо отказаться от вождения на большой скорости, посоветовал автоэксперт, главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Эксперт назвал скорость, при которой расход бензина будет оптимальным
© Lenta.ru

По словам специалиста, оптимальный расход бензина происходит на скорости от 90 до 110 километров в час, тогда как вождение в стиле «газ в палас» является довольно затратным. «Скорость ниже увеличивает расход топлива, скорость выше — кратно увеличивает расход топлива», — отметил он, порекомендовав обращать внимание на дорожные знаки на трассах, которые подсказывают автомобилистам, какой скорости лучше придерживаться.

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