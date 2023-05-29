Mazda сообщила о разработке абсолютно нового кроссовера CX-5

Издание Drive выяснило у главы австралийского филиала Mazda Аластера Доака, что дебют CX-5 третьей генерации не за горами. Топ-менеджер намекнул, что в новом поколении самая продаваемая в мире Mazda станет гибридом, но в ближайший год ждать премьеры не следует. Инсайдеры полагают, что абсолютно новая СХ-5 появится у дилеров в 2025 году, то есть производственный цикл продлится девять лет.

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По предварительным данным Mazda CX-5 сохранит компоновку с базовым передним приводом и поперечно расположенными четырёхцилиндровыми двигателями. Что касается гибридных систем, то возможны два варианта: умеренно-гибридная установка собствненой разработки или полноценный гибрид на основе технологий Toyota.

Поскольку у Mazda уже есть компактный премиум-кроссовер CX-60 с задним приводом и заряжаемой гибридной системой, для новой CX-5 постараются использовать более простые силовые установки, чтобы избежать удорожания. Австралийские журналисты напомнили, что Toyota и Mazda работают сообща над новыми моделями, а актуальные кроссоверы Corolla Cross и CX-5 выпускаются на одном заводе в США.