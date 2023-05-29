Названы самые надежные китайские машины с пробегом

Долгое время китайские автомобили не славились своей надежностью, однако в последние годы ситуация стала заметно меняться. Эксперты выяснили, какие производители из Поднебесной наиболее преуспели в этом направлении.

Фото: Пресс-служба Exeed Пресс-служба Exeed

Китайские автомобили продолжают заполонять шоу-румы российских дилеров, но и на вторичном рынке их можно встретить всё чаще. Эксперты сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом "Автотека" (проект "Авито") проанализировали данные о запросах истории автомобилей китайских производителей в первом полугодии 2023 года и выяснили, какие модели возрастом до 6 лет реже всего участвовали в ДТП и подвергались серьезному ремонту за время эксплуатации.

Видео дня

Рейтинг наиболее надежных китайских автомобилей с пробегом возглавил Changan CS35, у которого было выявлено наименьшее среднее число негативных событий за время эксплуатации, в том числе данных о серьезном ремонте и ДТП. Далее по этому показателю следуют лифтбек JAC J7 и кроссовер Geely Atlas Pro, а замыкают пятерку лидеров Haval Jolion и Changan CS35 Plus. Также в топ-10 самых надежных китайских авто с пробегом вошли Changan CS75, JAC S3, Exeed TXL, Geely Emgrand X7 и Exeed VX.

Как видно, среди наиболее надежных китайских подержанных машин преобладают кроссоверы, а из легковых моделей представлен лишь лифтбек JAC J7. Это связано с тем, что китайские автопроизводители в последние годы были представлены на нашем рынке в основном в сегменте SUV.

По словам независимого консультанта индустрии "Автомобили и транспорт" Сергея Бургазлиева, лифтбек JAC J7 зачастую используется в качестве такси, так как машина весьма удобная, экономичная, хотя есть небольшие замечания по шумоизоляции. Однако китайских седанов, хэтчбеков, универсалов в России практически нет, и пока это фактически единственное предложение в сегменте лифтбеков на вторичном рынке.

"Полагаю, что в связи с тем, что за прошлый и начало нынешнего года все ликвидные машины с пробегом были распроданы, то покупатели стали интересоваться подержанными китайскими автомобилями до 3 лет, а в эту категорию как раз и попадают все перечисленные модели. Иномарок европейского и корейского производства в более-менее нормальном состоянии по привлекательным ценам на рынке нет и в ближайшее время точно не будет", - констатирует эксперт.

В свою очередь, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников рассказал, что Changan CS55 и Geely Atlas Pro получили 5 звезд после прохождения краш-теста по системе С-NCAP 2015, где проверялась надежность фронтальных и боковых подушек, а также шторок безопасности. А вот JAC J7 после теста по системе C-IASI набрал меньшее количество баллов - прочность и ремонтопригодность оценили на 2 из пяти, защиту водителя и пассажиров - на 3, безопасность пешеходов - 3, системы безопасности - 4. При этом в лифтбеке установлено девять опций безопасности, включая HBA+HAC, а в Changan CS55 их пять, но владельцам предлагают дополнительно приобрести и установить расширенный пакет безопасности, в который входят предупреждение о выезде за пределы полосы движения, предупреждение переднего столкновения и автоматическое экстренное торможение.

"Все новые модели Geely проектируются в соответствии со стандартами безопасности бренда Volvo, поэтому даже в базовой комплектации Atlas Pro имеет шесть боковых и фронтальных подушек безопасности, высокоэффективный комплекс управления тормозами, а также антипробуксовочную и противооткатную системы. Chery, к сожалению, несмотря на то, что является также востребованной маркой в России, не вошла в рейтинг лидеров по безопасности из-за недавней истории с отзывной кампанией в отношении кроссоверов Tiggo 8 Pro", - отметил эксперт.