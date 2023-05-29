"Москвич" вошел в топ-10 российского авторынка

Агентство "Автостат" опубликовало очередную статистику продаж машин. Оказалось, что компания "Москвич" попала в топ-10 российского авторынка, реализовав по итогам четвертой недели мая 552 кроссовера. Стоит отметить, что марка впервые оказалась в рейтинге лучших брендов.

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При этом лидерство по-прежнему сохраняет Lada, продажи которой на прошлой неделе составили 5 234 легковых машины. Далее следуют китайские Chery (1749 штук), Geely (1696 штук), Haval (1669 штук) и Exeed (733 штуки).

За ними идут Kia (714 штук), Hyundai (642 штуки), Omoda (622 штуки), Changan (539 штук).

Ранее пресс-служба "Москвича" рассказала, что с начала года было продано 77 электромобилей "Москвич 3е". Из них официально на учет уже поставлено 69 штук.

3 марта официально стартовали продажи автомобилей "Москвич" в 55 дилерских центрах в 25 городах РФ.

Напомним, "Москвич 3е" оснащен электромотором мощностью 50 кВт (193 л.с.) и тяговой батареей емкостью 187 А*ч. Запас хода на одном полном заряде - 410 км. Привод только передний. Цена электромобиля - 3,5 млн рублей.