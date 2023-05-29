"Москвич" вошел в топ-10 российского авторынка
Агентство "Автостат" опубликовало очередную статистику продаж машин. Оказалось, что компания "Москвич" попала в топ-10 российского авторынка, реализовав по итогам четвертой недели мая 552 кроссовера. Стоит отметить, что марка впервые оказалась в рейтинге лучших брендов.
При этом лидерство по-прежнему сохраняет Lada, продажи которой на прошлой неделе составили 5 234 легковых машины. Далее следуют китайские Chery (1749 штук), Geely (1696 штук), Haval (1669 штук) и Exeed (733 штуки).
Ранее пресс-служба "Москвича" рассказала, что с начала года было продано 77 электромобилей "Москвич 3е". Из них официально на учет уже поставлено 69 штук.
3 марта официально стартовали продажи автомобилей "Москвич" в 55 дилерских центрах в 25 городах РФ.
Напомним, "Москвич 3е" оснащен электромотором мощностью 50 кВт (193 л.с.) и тяговой батареей емкостью 187 А*ч. Запас хода на одном полном заряде - 410 км. Привод только передний. Цена электромобиля - 3,5 млн рублей.
Бензиновая модель с механикой стоит от 1 970 000 рублей, с вариатором - от 2 035 000 рублей. Не так давно появилась новая версия кроссовера, которую назвали "Комфорт": в ней есть обогрев сидений и цифровая приборка. Стоит она от 2 250 000 рублей.