Livan будет продавать в России конкурента «Москвича 6»

О планах по завоеванию российского рынка порталу Drom.ru рассказал директор представительства Livan в России Кун Шуай. Компания анонсировала три модели: кроссовер X3 Pro, который уже поступил в автосалоны, вседорожник X6 Pro с «роботом» и седан S6 Pro — потенциальный конкурент будущему «Москвича 6». Livan X6 Pro и S6 Pro появятся в продаже в июле.

© Motor.ru / Livan S6Pro (Geely Emgrand L)

У марки Livan, созданной Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group, большие планы на российский рынок. В салоны официальных дилеров только-только поступила первая модель, кроссовер X3 Pro, а компания уже готовится расширить линейку до трех машин и к концу нынешнего года занять 1-1,5 процента российского рынка легковых автомобилей.

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Livan X3 Pro — это кроссовер B-класса, то есть «одноклассник» снятой с производства Lada XRay и потенциальный конкурент еще даже не анонсированного «Москвича 2». X3 Pro оценен в России в 1 699 900 рублей и доступен с 1,5-литровым «атмосферником», выдающим 103 лошадиные силы, вариатором и передним приводом.

Motor.ru / Livan X3 Pro

Более крупный X6 Pro, который появится в продаже в середине лета, предложат с «роботом», о чем Drom.ru заявил глава российского офиса марки. Эта модель представляет собой перелицованный кроссовер Geely Vision X6 Pro. По габаритам он ближе к Chery Tiggo 7 Pro (4,5 метра в длину при колесной базе в 1,8 метра), а под капотом у него турбомотор объемом 1,5 литра. Он работает в связке с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Motor.ru / Livan X6 Pro

Третья новинка — седан D-класса Livan S6 Pro, которому предстоит конкурировать с «Москвичом 6» — в отличие от модели с индексом 2, этот автомобиль не только показали, но и анонсировали его премьеру, которая состоится до конца 2023 года.

Возвращаясь к S6 Pro, ему положена та же связка турбодвигателя 1.5 и семиступенчатого «робота», что и X6 Pro. Эта модель построена на базе Geely Emgrand L и призвана заметить россиянам ушедший Kia Cerato.