Эксперт рассказал, как обезопасить себя при покупке автомобиля

Адвокат Кирилл Данилов, преподаватель Финансового университета при Правительстве, поделился с агентством «Прайм» советами о том, как минимизировать правовые риски при сделках купли-продажи автомобилей.

Первым шагом является проверка объекта сделки - автомобиля. Необходимо убедиться, что нет никаких ограничений, препятствующих регистрационным действиям, не находится ли авто в розыске. Также надо удостовериться, не находится ли машина в залоге и совместной собственности супругов.

Если у владельца автомобиля есть неоплаченные штрафы и налоги, или если его имущество стало предметом спора, то на авто может быть наложен запрет. Чтобы избежать таких проблем, необходимо обратиться в Госавтоинспекцию. Это можно сделать посредствам сервиса «Проверка автомобиля» по VIN-номеру кузова или шасси.

Полную сумму отдавать адвокат советует только после регистрации перехода права собственности. У нотариуса нужно получить информацию о нахождении машины в залоге, также важно иметь согласие супруга на продажу.

Также покупатель должен изучить документы и проверить их соответствие друг другу. Кроме того, адвокат советует проверить контрагента на наличие признаков банкротства. Все это поможет избежать риска потерять автомобиль и деньги.