$79.97-0.0285.92+0.04

Депутат Нилов: для работы водителем в России нужно иметь российские водительские права

Для работы в России водителем необходимо иметь российское водительское удостоверение. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Так депутат прокомментировал ДТП в Уфе, которое произошло из-за гонок водителей автобусов.

Депутат предложил запретить перевозку пассажиров водителям без российских прав
©  Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«Чтобы работать водителем в России, нужно иметь российские водительские права! И произошедшее в Уфе — очередное тому доказательство. Мы уже вносили соответствующую инициативу, но несколько лет назад она поддержки не получила. Теперь же очевидно, что закон для запрета перевозки пассажиров и грузов на территории РФ без водительского удостоверения российского образца, должен быть принят», — отметил Ярослав Нилов.

По его словам, в ближайшее время соответствующий законопроект будет вновь внесен на рассмотрение.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий