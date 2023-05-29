Депутат предложил запретить перевозку пассажиров водителям без российских прав

«Чтобы работать водителем в России, нужно иметь российские водительские права! И произошедшее в Уфе — очередное тому доказательство. Мы уже вносили соответствующую инициативу, но несколько лет назад она поддержки не получила. Теперь же очевидно, что закон для запрета перевозки пассажиров и грузов на территории РФ без водительского удостоверения российского образца, должен быть принят», — отметил Ярослав Нилов.