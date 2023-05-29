$79.97-0.0285.92+0.04

Копия машины времени «Назад в будущее» поступила в продажу в США

DeLorean DMC-12, тщательно стилизованный под автомобиль путешествия во времени из фильма «Назад в будущее», скоро поступит в продажу в США с автографом Кристофера Ллойда на кузове. Ллойд сыграл Дока Эммета Брауна во франшизе.

Копия машины времени «Назад в будущее» поступила в продажу в США
© procrossover.ru

Рассматриваемый автомобиль является доморощенной копией, которая не появлялась ни в одном из фильмов. Тем не менее, внимание к деталям поражает. Вокруг есть даже неоновые огни и генератор дыма для дополнительных очков стиля.

Победитель тендера получит набор запасных частей, с помощью которых он сможет модернизировать свой DeLorean, чтобы он выглядел как его аналоги из всех трех фильмов. Копия спортивного альманаха Grays также включена.

Мощность ретро-купе исходит от его стандартного 2,8-литрового двигателя, который передает на колеса мощность 130 л.с. через пятиступенчатую механическую коробку передач.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий