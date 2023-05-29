Копия машины времени «Назад в будущее» поступила в продажу в США

DeLorean DMC-12, тщательно стилизованный под автомобиль путешествия во времени из фильма «Назад в будущее», скоро поступит в продажу в США с автографом Кристофера Ллойда на кузове. Ллойд сыграл Дока Эммета Брауна во франшизе.

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Рассматриваемый автомобиль является доморощенной копией, которая не появлялась ни в одном из фильмов. Тем не менее, внимание к деталям поражает. Вокруг есть даже неоновые огни и генератор дыма для дополнительных очков стиля.

Победитель тендера получит набор запасных частей, с помощью которых он сможет модернизировать свой DeLorean, чтобы он выглядел как его аналоги из всех трех фильмов. Копия спортивного альманаха Grays также включена.