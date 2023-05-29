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Dongfeng расширит модельный ряд в России. Будет пять новинок

Марка Dongfeng привезёт в Россию пять новых моделей до конца 2024 года. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Drom.

Dongfeng расширит модельный ряд в России
© www.autohome.com.cn

В этом году в линейке появится две новинки, остальные - в 2024-м. Конкретики по моделям пока нет, но утверждается, что китайская марка не планирует ввозить "электрички", а вот дизель к поставке рассматривается.

На самом деле модельный ряд Dongfeng не так велик. Под брендом Aeolus в Китае продают седан Yixuan, кроссоверы Yixuan GS, Fengshen AX7, Haoji и Haohan. Некоторые из них, ввезённые по параллельному импорту, уже доступны к покупке.

Ещё одна новость - Dongfeng ищет в России производственного партнёра. Завод "Моторинвест", на котором собирают "Донгфенги" под маркой Evolute, в этом качестве не рассматривается.

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