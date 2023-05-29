Гибридное воздушное такси калифорнийского дизайна создадут в ОАЭ

У компании Odys Aviation появится региональная штаб-квартира в Абу-Даби. Там же запустят предприятие по сборке и техническому обслуживанию воздушного такси, сообщает Autoevolution.com.

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Odys Aviation - авиационный стартап из Лонг-Бич, штат Калифорния. Он производит гибридные электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) для региональной мобильности.

«eVTOL, разработанный Odys, станет первым самолетом, имеющим сертификат "Сделано в ОАЭ"», - говорится в публикации.

Модель получила гибридную силовую установку. В машине могут уместиться сразу 9 человек (без учета пилотов).

«Путешествуя со скоростью 345 миль в час (555 км/ч), он справляется как с поездками на короткие расстояния, так и с региональными маршрутами», - пишет портал.

В компании утверждают, что у этого гибридного аэротакси есть все необходимое (от дальности полета до мощности), чтобы эффективно работать на более чем половине внутренних авиамаршрутов в США.