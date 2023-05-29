Адвокат предупредил о подводных камнях при автомобильных сделках

Приобретение автомобиля или его продажа – дело серьёзное, поэтому надо подойти к нему с большой долей ответственности. О подводных камнях при автомобильных сделках рассказал адвокат Кирилл Данилов, преподаватель Финансового университета при Правительстве, сообщает ИА DEITA.RU.

По словам специалиста, сначала нужно проверить объект сделки – автомобиль. Риски могут быть следующие: машина может находиться в розыске, на ней могут быть ограничения, которые могут воспрепятствовать регистрации, автомобиль может находиться в совместной собственности супругов, может быть обременение залогом.

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Адвокат в беседе с «Прайм» отмечает, что машину можно проверить самостоятельно в части наличия ограничений на регистрационные действия. Для этого нужно зайти на портал ГИБДД, и в сервисе «Проверка автомобиля» узнать это по VIN-номеру кузова или шасси. Данный сервис поможет уточнить историю регистрации транспортного средства в ГИБДД за разными собственниками. При помощи сервиса можно узнать, в каких авариях участвовала машина, и не находится ли автомобиль в розыске.

Адвокат рекомендует полностью оплачивать покупку автомобиля лишь по итогу регистрации перехода права собственности на машину.

Находится ли автомобиль в залоге можно проверить через нотариуса. В противном случае, через некоторое время после покупки машины, может обнаружиться, что автомобиль был залогом по кредиту у прежнего собственника.

«Тогда покупатель рискует потерять и машину, и уплаченные за нее деньги», – подчеркнул эксперт.

Адвокат помимо прочего рекомендует иметь согласие супруга на продажу автомобиля, что поможет снизить вероятность судебных разбирательств по этому поводу. Нужно досконально изучить сами документы, учитывая, что данные СТС должны совпадать с данными в ПТС.

Специалист рекомендует проверить на официальном портале ФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств» нет ли большого количества открытых исполнительных производств на продавца автомобиля. Если они есть и их много, это может свидетельствовать о признаках банкротства.