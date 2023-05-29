Испытания российской Tesla пройдут в Горном Алтае

- Протестировал экспериментальный образец кроссовера E-Neva. То, что еще несколько лет назад казалось фантастикой, сегодня становится не только реальностью, но и требованием времени, - сообщил губернатор. - Договорились с руководством завода тестировать новые электромобили у нас на территории региона - когда предприятие выйдет на полномасштабное производство.