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Испытания российской Tesla пройдут в Горном Алтае

Тестирование полноприводного электромобиля на отечественной платформе E-Neva, который называют российской Tesla, пройдут в Республике Алтай. Об этом заявил глава региона Олег Хорохордин.

Испытания российской Tesla пройдут в Горном Алтае
© Российская Газета

В ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург Хорохордин посетил Обуховский завод Концерна ВКО "Алмаз - Антей", где собрали первый российский электромобиль E-Neva.

Компактный кроссовер - это полностью отечественная разработка. Шасси для него разработал Обуховский завод, а кузов - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.

- Протестировал экспериментальный образец кроссовера E-Neva. То, что еще несколько лет назад казалось фантастикой, сегодня становится не только реальностью, но и требованием времени, - сообщил губернатор. - Договорились с руководством завода тестировать новые электромобили у нас на территории региона - когда предприятие выйдет на полномасштабное производство.

Правительство региона считает, что российская Tesla будет востребована в Республике Алтай как экологической столице России.

- Транспорт на экологически чистых источниках энергии уменьшит загрязнение воздуха и увеличит экологический индекс региона, - уверен Хорохордин. - У Республики Алтай есть все шансы стать одним из флагманов использования электромобилей в сфере туризма.

Электромобили уже используются в ряде местных туробъектов и отелей. В Республике Алтай сегодня активно развивается сеть электрозарядных станций, которые будут работать в точках придорожного сервиса. Первая такая станция уже открылась в Майминском районе.

Впрочем, когда начнется серийное производство этих машин, пока неизвестно. По экспертным оценкам, предварительная стоимость электромобиля составит около 4 миллионов рублей.

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