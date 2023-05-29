В России могут изменить оценку уровня локализации автомобилей

Минпромторг РФ намерен изменить правила оценки уровня локализации автомобилей.

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Как сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, изменения предполагают перераспределение баллов в рамках системы оценки локализации машин от сварки, окраски и штамповки кузовных деталей машин в пользу автокомпонентов. В случае, если нововведение будет принято, российским заводам будет сложнее получить компенсацию утильсбора.

Балльная оценка локализации в автопроме была введена в 2019 году. От количества баллов напрямую зависит объем поддержки автопроизводителей через промышленные субсидии и доступ к госконтрактам. Так, для полной компенсации утильсбора производитель легковых машин в 2022 году должен был набрать две тысячи баллов, а в 2023–2024 годах — 2567. Для участия в госзакупках требуется не менее 3,2 тысячи баллов.

Максимальное количество баллов, которое может набрать завод, это семь тысяч. Согласно нынешнему регламенту расчета, сварка и покраска кузова, штамповка кузовных деталей из отечественного металла и его раскройка приносят автопроизводителям 1,5 тысячи баллов. В качестве примера газета приводит Lada Vesta NG — за эту модель АвтоВАЗ в совокупности получает 4,5 тысячи баллов.

Минпромторг же хочет изменить текущую шкалу оценки: планируется снизить количество баллов за сварку и окраску и дать больше баллов за локализацию компонентов. По словам информированного источника, это делается для создания условий, стимулирующих «оперативное освоение производства критически важных для отечественного автомобилестроения комплектующих».