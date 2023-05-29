Несколько моделей Porsche сравнили в скорости на бездорожье

Автомобили бренда Porsche уже давно заслужили отличную репутацию превосходных трековых моделей. При этом, как отмечает издание SPEEDME.RU, в линейке машин премиальной марки есть и такие авто, которые могут показывать хорошие результаты в грязи и песке, например 911 Dakar, представленный полгода назад.

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Именно этот спорткар, который был выпущен лимитированным тиражом, посоревновался с другими моделями Porsche в новой гонке по прямой. Важно отметить, что трасса находилась на лесной трассе, представляющей собой раскисшее бездорожье.