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Несколько моделей Porsche сравнили в скорости на грязи

Автомобили бренда Porsche уже давно заслужили отличную репутацию превосходных трековых моделей. При этом, как отмечает издание SPEEDME.RU, в линейке машин премиальной марки есть и такие авто, которые могут показывать хорошие результаты в грязи и песке, например 911 Dakar, представленный полгода назад.

Несколько моделей Porsche сравнили в скорости на бездорожье
© скриншот видео

Именно этот спорткар, который был выпущен лимитированным тиражом, посоревновался с другими моделями Porsche в новой гонке по прямой. Важно отметить, что трасса находилась на лесной трассе, представляющей собой раскисшее бездорожье.

YouTube-проект Carwow собрал для своего видео, которое успело набрать более миллиона просмотров, интригующий и впечатляющий ассортимент автомобилей Porsche. На старт вышли 911 Dakar, 911 Carrera 4 GTS, Macan GTS, Taycan Cross Turismo, Cayenne E-Hybrid, а также первый Cayenne S.

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