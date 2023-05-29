Несколько моделей Porsche сравнили в скорости на бездорожье

Несколько моделей Porsche сравнили в скорости на грязи
Автомобили бренда Porsche уже давно заслужили отличную репутацию превосходных трековых моделей. При этом, как отмечает издание SPEEDME.RU, в линейке машин премиальной марки есть и такие авто, которые могут показывать хорошие результаты в грязи и песке, например 911 Dakar, представленный полгода назад.
Именно этот спорткар, который был выпущен лимитированным тиражом, посоревновался с другими моделями Porsche в новой гонке по прямой. Важно отметить, что трасса находилась на лесной трассе, представляющей собой раскисшее бездорожье.
YouTube-проект Carwow собрал для своего видео, которое успело набрать более миллиона просмотров, интригующий и впечатляющий ассортимент автомобилей Porsche. На старт вышли 911 Dakar, 911 Carrera 4 GTS, Macan GTS, Taycan Cross Turismo, Cayenne E-Hybrid, а также первый Cayenne S.