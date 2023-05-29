В России начали продавать лифтбэки Polestar 2 от «дочки» Volvo

В России появились новые электрические лифтбэки Polestar 2. Их уже можно приобрести. Машины дочернего бренда Volvo ввез крупный московский дилер, передает портал «Где и Что».

Они продаются в одной переднеприводной конфигурации. Их цена варьируется от 4 290 000 до 4 557 200 рублей.

Лифтбэки наделили 231-сильной электрической силовой установкой и тяговой аккумуляторной батареей емкостью 78 кВт•ч. Ее хватает на 550 км без подзарядки, следует из описания.

Базовой версии дали двухзонный климат-контроль с фильтром PM2.5, бесключевой доступ, электропривод двери багажника, мультимедийную систему с предустановленной системой навигации, камеру заднего вида и датчик дождя.

Среди других опций - система предотвращения столкновений, система автоматической помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости и распознаванием дорожных знаков, подогрев и электрорегулировка передних сидений, адаптивная система дальнего и ближнего света и память настроек водительского кресла.