Футуристический спорткар с прицепом: каким был Steinwinter Supercargo 20.40

Steinwinter Supercargo 20.40 является необычным творением немецкого инженера Манфреда Штайнвинтера, который в конце 1980-х годов попытался совместить в грузовике функциональность тягача и красоту суперкара. О необычной концепции, которая произвела фурор, но так и не стала хитом, рассказало издание Autoevolution.

© Steinwinter

Инженер Манфред Штайнвинтер работал над оптимизацией грузовых перевозок в Европе и в итоге создал концепцию тягача Steinwinter Supercargo 20.40, которая привлекла внимание Mercedes-Benz и вызвала интерес у DAF и Isuzu.

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«Концепция 20.40 была революционной во всех смыслах. Она обещала модульный прицеп, который можно было бы использовать и для езды по городу, благодаря отличной маневренности. Также грузовик должен был отличаться повышенной топливной экономичностью, комфортом и большим пространством для перевозки товаров», - отмечает издание.

Компания Mercedes-Benz вошла в проект в качестве партнера. Новшеством, предложенным Steinwinter Supercargo 20.40, было то, что его кабина была расположена под прицепом. Таким образом, максимальная длина грузовика составляла 18 метров, что дало бы на одну треть больше места наверху для перевозки товаров. Также, благодаря тому, что кабина располагалась низко, на грузовике можно было ездить по городу как на обычном автомобиле, что расширяло его потенциальные возможности.

Steinwinter

При этом кабина Steinwinter Supercargo 20.40 была стилизована под суперкар, там было место и для пассажира. И водитель, и его пассажир размещались в кожаных ковшеобразных сиденьях Recaro. Также салон был оснащен скрытым шкафом, в нем имелась и небольшая кровать рядом с пассажирским сиденьем.

Steinwinter

«Автомобиль имел инновационные для того времени функции, такие как регулируемая пневматическая подвеска, ABS , климат-контроль и дифференциал повышенного трения», - отмечает издание.

Грузовик был представлен на автосалоне во Франкфурте в 1983 год и «очень тепло» был встречен потенциальными покупателями. Однако во время испытаний стало понятно, что Steinwinter Supercargo 20.40 из-за своей конструкции имеет проблемы с охлаждением двигателя, а также с обзором для водителя и обладает плохой маневренностью. А крест на проекте поставили внесенные в европейское законодательство изменения, которыми с 1990 года общая длина грузовика ограничивалась до 18,75 метра, из них полезная грузовая площадь не должна была превышать 15,65 метра.

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