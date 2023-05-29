Эксперты объяснили рост стоимости новой Lada Vesta

Новая Lada Vesta NG, которая поступит в продажу уже в ближайшее время, будет доступна в четырех комплектациях - Comfort, Life, Enjoy и Techno - по цене от 1 млн 239 тыс. 900 рублей до 1 млн 689 тыс. 900 рублей. Таким образом, стартовая цена за базовый седан выросла сразу на 118 тыс. рублей, несмотря на то что теперь он оснащается менее производительным 8-клапанным двигателем.

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По мнению независимого консультанта индустрии "Автомобили и транспорт" Сергея Бургазлиева, рост цен обусловлен как стоимостью комплектующих и их наличием в России, так и необходимостью компенсации затрат на работы по рестайлингу самого АвтоВАЗа и его поставщиков.

"Даже если посмотреть на нынешнюю ситуацию, то цены на Lada Vesta в салонах существенно отличаются от цен, заявленных АвтоВАЗом. Думаю, что с обновленной "Вестой" эта разница будет только расти, к сожалению", - рассуждает эксперт.

В свою очередь, руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Денис Решетников считает, что в связи с тем, что рекомендованная розничная цена Lada Vesta традиционно остается самой доступной на российском авторынке, в отсутствие конкуренции производитель завышает стоимость рестайлинговой модели, однако она по-прежнему остается практически единственным вариантом в ценовом диапазоне от 1 до 2 млн рублей.