В России начались продажи праворульного Suzuki Escudo за 2.5 млн рублей

На рынке России предлагается праворульный паркетник марки Suzuki. Сборкой модели занимаются в Венгрии.

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До автомобильного рынка России добралась модель Suzuki Escudo, сборка которой осуществляется в Венгрии. Отличительная особенность кроссоверов - правое расположение рулевого колеса. Один из автодилеров предлагает приобрести такие автомобили по цене от 2 500 000 рублей.

Escudo - разновидность модели Vitara, которая отличается расположением руля. Модель выпускают специально для рынка Японии. Экстерьер Vitara и Escudo почти не отличается.

На рынке России автомобиль предлагается с богатым набором опций. Так, в оснащении предусматривается камера заднего вида, мультируль с кожаной отделкой, система подогрева кресел переднего ряда и интеллектуальный круиз-контроль. Кроме того, автопроизводитель предусмотрел систему удержания автомобиля в полосе.

Длина кузова автомобиля составляет 417.5 см, ширина - 177.5 см, а высота - 161 см. Колесная база равна 250 см. За движение Escudo отвечает гибридная установка, в основе которой лежит атмосферный мотор K15C. Его рабочий объем составляет 1.5 литра, а производительность - 101 л.с. В паре с двигателем работает стартер-генератор на 48 Вольт. В конструкции транспорта реализована 6-ступенчатая МКПП и система полного привода.

Ранее в Россию поступили автомобили Suzuki Eeco. Компактвэны поставляются в страну по схеме параллельного импорта. Собираются автомобили на производственной площадке в Индии.