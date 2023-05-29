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Японец превратил Nissan Gloria 331 в реплику Dodge Charger Daytona из фильма «Форсаж»

Перед вами Nissan Gloria 331, который был превращён в реплику маслкара Dodge Charger Daytona, на котором Доминик Торетто рассекал в фильме «Форсаж 6».

Nissan Gloria 331 превратили в реплику Dodge Charger Daytona из «Форсажа»
© Carakoom

Владелец автомобиля, господин Накамура, рассказал, что дизайн Gloria 331 всегда напоминал ему американские автомобили, поэтому он решил использовать его силуэт, чтобы сделать реплику легендарного Charger Daytona.

Carakoom

Г-н Накамура является специалистом по стеклопластику, поэтому ему не составило особого труда изготовить экстремальный обвес для Nissan Gloria 331. Передняя часть была удлинена на 60 см, а задняя — на 40 см, а их форма кардинально изменена.

Carakoom

Фары убираются, а нос украшен изображением акульей пастью, вдохновленной американскими истребителями. Сзади установлено огромное антикрыло, как у Dodge Charger Daytona, рисунок на стойках которого напоминает флаг США.

На капоте и на крыше появились воздухозаборники. Правда не ясно, функциональны они или лишь бутафория.

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